الفلسطينيون يرفضون الخطة الأمريكية.. وعباس: لن تمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة «فتح» برام الله، «أن صفقة العصر لا يمكن أن تمر؛ لأنها تنهي القضية الفلسطينية». وقال الرئيس «لن نحضر ورشة المنامة والسبب أن بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن يكون هناك وضع سياسي». وأشار إلى أن القيادة لن تستلم أموال المقاصة منقوصة من «الإسرائيليين»، وأضاف: «مستعدون للحوار مع «الإسرائيليين» في كل المواضيع المعلقة بيننا وبينهم».

ورفض مسؤولون فلسطينيون المقترحات التي كشف النقاب عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب بإقامة مشروعات بكُلفة ضخمة؛ لتمثل الشق الاقتصادي لخطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها. وقالت حنان عشراوي المسؤولة البارزة بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطط كوشنر كلها مجرد «وعود نظرية»، مشيرة إلى أن الحل السياسي فقط هو الذي يحل الصراع.

إلى ذلك، يعقد وزراء المالية العرب، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً برئاسة تونس (رئيس القمة العربية) بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية، القاهرة؛ لبحث توفير شبكة الأمان المالي، ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية. ويهدف الاجتماع إلى دعم الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة جداً، التي أعقبت قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية. (وكالات)