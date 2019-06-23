سلامة يبحث مع حفتر استئناف المسار السياسي في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس السبت، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في بنغازي لبحث العودة إلى المسار السياسي في البلاد، في وقت استؤنفت حركة الملاحة في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس غداة توقفه عن العمل إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر عليه.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باجتماع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، مع المشير خليفة حفتر، أمس السبت، في منطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي، لبحث النزاع الليبي.

وذكرت البعثة، أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حالياً في البلاد، وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

ومنذ مطلع إبريل الماضي، تشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، معارك بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر، الذي أعلن عملية عسكرية لطرد «الميليشيات والجماعات الإرهابية» الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ومن جهة أخرى، أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، استئناف حركة الملاحة بعد توقف مؤقت إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر داخله. وأوضحت إدارة المطار عبر صفحتها في الفيسبوك، أنه «بعد توقف الملاحة الجوية لساعتين، تمت إعادة فتح المطار من جديد».

وهبطت طائرة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، كما أقلعت طائرة لهذه الشركة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بحسب إدارة المطار.

وكان محمد قنيوه، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية، صرح لوكالة فرانس برس في وقت سابق، بأن سقوط قذائف داخل مطار معيتيقة الدولي، أدى إلى توقف «مؤقت» لحركة الملاحة، كما تسبب بتحويل رحلة من تركيا إلى مطار مصراتة، التي تبعد 200 كلم إلى الشرق من طرابلس.

ومطار معيتيقة الدولي، المنفذ الجوي الوحيد غربي ليبيا، ويقع داخل قاعدة جوية، ويستخدم المطار للرحلات الجوية بدلاً من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب معارك عنيفة آنذاك.

ولا تعمل سوى شركات طيران ليبية في البلاد تؤمن رحلات داخلية، وأخرى خارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا.

وفي الأثناء قالت البحرية الليبية، إنه تم إنقاذ 199 مهاجراً خلال 3 أيام في غربي ليبيا، مشيرة الى انهم كانوا على متن 5 قوارب مطاطية شمال غرب وشمال شرقي طرابلس وعلى مسافات متباينة.

(وكالات)