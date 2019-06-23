موريتانيا تختار رئيساً جديداً.. وتوقعات بفوز ولد الغزواني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع الموريتانيون أمام مراكز الاقتراع، أمس السبت، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس منتخب ديمقراطياً، لأول مرة منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عاماً، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق الذي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن، في وقت أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت كانت متوسطة حتى منتصف النهار قبل 7 ساعات من إغلاق الأبواب.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز (62 عاماً)، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 2008.

ويترك ولد عبد العزيز منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، ويدعم الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الغزواني (62 عاماً) وهو وزير دفاع سابق.

وقال جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غربي إفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات ومن المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبدالعزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة. وأضاف يابي: «الغزواني شخص حصيف للغاية. قد لا يكون التغيير مجرد تجميل».

وهناك خمسة مرشحين آخرين، وهم رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من «تواصل» أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، الذي استقطب حشوداً كبيرة خلال الحملة الانتخابية ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني.

وقال ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود مرشح تحالف قوى التغيير للصحفيين أثناء الإدلاء بصوتيهما إنهما قلقان بشأن احتمال حدوث تزوير.

وأشارا إلى غياب المراقبين الدوليين وتولي شركة تربطها صلات بالحزب الحاكم مسؤولية طباعة بطاقات الاقتراع، وقالت السلطات الانتخابية إنه لم تكن هناك أي اعتبارات سياسية في ترسية عقد طباعة البطاقات.

ومن بين المرشحين الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، وكان حميدو بابا مرشح «العيش المشترك»، ومحمد الأمين المرتجى الوافي، وهو إداري شاب بوزارة المالية. وتركزت الحملة الانتخابية للغزواني، على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبدالعزيز. ويشهد اقتصاد البلاد نمواً، وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

وقال الرئيس المنتهية ولايته للصحفيين أثناء الإدلاء بصوته: «ينبغي أن يكون الأمن والاستقرار في البلاد أولوية عند اختيار الرئيس الذي تريدونه».

وما لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر المقبل. وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في عموم البلاد بلغت 30 في المئة عند منتصف نهار السبت.

يذكر أن جداول الانتخابات تضم 1.5 مليون ناخب، وزعوا على 3780 مركز اقتراع في مختلف أنحاء موريتانيا. (وكالات)