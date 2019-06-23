إصدار 8663 تصريحاً تجارياً في دبي منذ بداية 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أصدرت اقتصادية دبي منذ بداية العام الجاري حتى اليوم ما يزيد على 8663 تصريحاً تجارياً جديداً، تنوعت بين «أنشطة متنوعة» و«اللافتات الإعلانية» و«الحملات الترويجية» و«التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية» بالإضافة إلى تصاريح «المعارض التجارية»، لتشهد بذلك الإمارة إصدار ما يقرب من 71 تصريحاً تجارياً جديداً في كل يوم عمل.

تشير بيانات حصلت ”الخليج 365” عليها إلى أن الإمارة شهدت تسجيل عمليات حجز ل 172 اسماً تجارياً بشكل يومي، منذ بداية العام الجاري 2019 حتى اليوم، بإجمالي 21135 اسماً تجارياً في الفترة المذكورة، وتعتبر شهادة الاسم التجاري صالحة لمدة 6 أشهر، وتبلغ تكلفة حجز الاسم التجاري 620 درهماً، مع الانتباه إلى أنه إذا كان الاسم التجاري يحتوي على ميزات خاصة، فسيتوجب دفع رسوم إضافية من 1,000 إلى 2,000 درهم وقت الحصول على الرخصة، على أن لا يتجاوز إجمالي مبلغ الميزات الخاصة 3,000 درهم مهما بلغ مجموع رسوم المواصفات.

وتشترط اقتصادية دبي عدداً من الشروط المتعلقة بعمليات حجز الأسماء التجارية، من قبيل ألا يحتوي الاسم التجاري على ألفاظ غير لائقة، وينبغي ألا يخالف الذوق العام حتى لو كان اسماً شخصياً، إلى جانب ألا يحتوي على اسم لفظ الجلالة «الله» ولا «الرب» ولا أي من أسماء الله الحسنى، كما أنه إذا كان اسم الشركة يتضمن اسم شخص ما، فيجب أن يكون هذا الشخص شريكاً أو مالكاً في الرخصة، وينبغي ألا يكون الاسم هو نفس اسم إحدى العلامات التجارية النشطة في الدولة أو أي من المشاريع أو الأسماء التجارية الحكومية، وغيرها من الشروط الأخرى.

المكانة المرموقة لدبي

تأتي هذه المؤشرات في ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي على خريطة الأعمال العالمية، كما يسهم المناخ الاقتصادي المنفتح والجاذب للإمارة في إغناء العملية التسويقية، وفي ظل أهمية التسويق في تعزيز النشاط التجاري وتطويره وتدعيم نموه، يزداد اهتمام الشركات التجارية ورجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة بالإقبال على حركة إصدار التصاريح التجارية، بكل ما يتضمنه من آليات البيع والإعلان والترويج والتخفيضات والعروض الخاصة والحملات الترويجية وإقامة المعارض وغيرها، بالإضافة إلى حجز الأسماء التجارية، وقد أصبحت اليوم دبي رائدة في هذا المجال، حيث استطاعت أن تقدم نفسها اسماً عالمياً للمال والأعمال.

كما تظهر هذه النتائج مرونة الإجراءات التي تتبعها «اقتصادية دبي» في سبيل تسهيل إصدار التصاريح التجارية الخاصة بالعروض الترويجية والتنزيلات، وحجز الأسماء التجارية، كما تنعكس إيجاباً على مختلف الأنشطة التجارية، ما يولد فرص استفادة أصحاب الشركات والمحال التجارية من مميزات الترويج لمنتجاتهم، وبالأخص الحملات الإعلانية وتصاريح التخفيضات والعروض الخاصة التي حققت نمواً كبيراً، الأمر الذي يعزز من أداء تجارة التجزئة، وتبني استراتيجية التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات.

ويعد نمو معدلات استخراج التصاريح دليلاً واضحاً على زيادة ثقة المستثمرين والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال بإمارة دبي من جهة، وارتفاع التنافسية بين الشركات من جهة أخرى، وعليه تعمل الدائرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية.