كبيرات المواطنات .. عطاء وإبداع لا تهزمه السنون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: ميرفت الخطيب

من قلبها دعت فاطمة إبراهيم حسن، « أن يحفظ الله الوطن و«عيال زايد»، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن يطيل الله عمره، كونهم لم يقصروا مع كبار السن بأي شيء، بل عملوا على تسيير أمورهم، ومنحهم أفضل المعاملات مع القطاعات المختلفة، ناهيك عن صرف المساعدات الشهرية وإعفائهم من الكثير من الرسوم فالحمد لله والشكر لهم».

ويحظى كبار السن في إمارة الشارقة، بالاهتمام والرعاية اللازمين بدعم من حاكمها وراعيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والذي اعتاد أن يفاجئ هذه الفئة من المجتمع بالمبادرات التي تدخل السرور إلى قلوبهم.

وتأخذ دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة متمثلة بإدارة الرعاية المنزلية بالاهتمام بهم، وتخطّى الاهتمام النواحي الصحية والعلاج الطبيعي وغيره، إلى مجالات للترفيه والاستجمام والنوادي وغيرها، ونادي الأصالة هو المسمى الذي أطلق على نادي كبيرات السن المنتسبات إلى الدائرة إلاّ أن العضوات الأمهات أطلقوا عليه مسمّىً آخر وهو «نادي الصبايا» للتأكيد على أنهن لم يزلن نشيطات وقادرات على العطاء والتطوع والإبداع.

في زيارتنا إلى نادي الصبايا، التقينا مع مجموعة منهن وهنّ يرتشفن القهوة العربية ويتسامرن مع بعضهن البعض.

ترفع زهرة محمد علي الجسمي، يديها متضرعة إلى الله بأن يحفظ الإمارات و«شيوخنا»، وتقول: «نحن نفتخر بشيوخنا الذين لم يقصروا معنا بشيء ووفروا لنا كل وسائل الراحة والصحة والطبابة والعلاج، وأدعو ربي أن يحفظ الإمارات من كل شر وكذلك أن يحفظ شيوخنا وقادتنا».

فاطمة عبدالله تشعر بالفرح والسعادة لانضمامها إلى «نادي الصبايا» فهو بحسب قولها «يجمعنا معاً ونتلقى الكثير من المهارات بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم وكل واحدة تقوم بجلب طبق من منزلها ونجتمع حول المحبة والأخوّة».

بلد خير وأمان

يسرية سيد عبده، أرملة انضمت إلى النادي منذ عامين وأحبّت المكان وكل يوم تحرص على المجيء لأنها تشعر بالملل وحدها، خاصة وأن أولادها تزوجوا وكل واحد مشغول بأسرته، وتقول: «أنا ممتنة كثيراً للاهتمام الذي خصّته الإمارات لكبار السن لحفظ كرامتهم ومكانتهم، وبرأيي أن هذا الاهتمام والتقدير غير موجود في أي مكان آخر، لذا نحن اليوم أكثر ثقة بحالنا».

صابرة عمر: «شعرت بالتقدير والفخر لدى سماعي الخبر، فنحن محظوظون لأن كبار السن في كثير من البلدان، هم فئة منسية، أما نحن فبلادنا وحكامنا أطال الله في أعمارهم يضعونا دوماً في أولى اهتماماتهم ويمنحونا الرعاية والاهتمام».

فاطمة علي خميس، إحدى الأمهات تحرص على المشاركة في كافة الأنشطة وتحديداً الأنشطة الرياضية واللغة العربية، والتحدث مع صديقاتها، وتقول: نحن نشعر بالاهتمام الكبير الذي تخصنا به حكومة الشارقة من خلال توفير الكثير من المبادرات المادية والمعنوية ما يضع في قلوبنا السكينة النفسية.

لقب مشرف

عليا بالأسود مبارك الوالدة عملت متطوعة طول عمرها في مجالس الأمهات في مدارس أبنائها، لديها من أبنائها 3 : محامي وإعلامي وطبيب أسنان كبّرتهم وقدمتهم للوطن بكل حب وتفانٍ، تعبّر عن سعادتها بمنح كبار السن لقب كبار المواطنين، وقالت: هذا اللقب يشرفني ويمدني بالفخر والاعتزاز، اليوم يجب أن نرفع رؤوسنا لأن اسمنا هو كبار المواطنين، وليس كبار السن.

الوالدة مريم، إحدى الصبايا العضوات في نادي الأصالة، قالت: نحن نلتقي على الخير ونذكر الخير وندعو لشيوخنا بالصحة والعافية وندعو لوطننا أن يحفظه الله من كل مكروه وشر. نحن نشعر بالرفاهية التي تتوفر لنا، هو زماننا بكل تأكيد، وهذه الرعاية والاهتمام جعلتنا نعود شباباً ونتحمس للعطاء بل نحن شاركنا كثيراً في مبادرات تطوعية وهو أمر مستغرب للغير ولكن بالنسبة لنا كنا نشعر بالسعادة لقدرتنا على تقديم الخدمة للآخرين ونحن بهذا العمر. ما يعنينا ونؤمن به أن العطاء لا علاقة له بالسن، بل بالمحبة وتقبّل الآخر.

«أم عبد اللطيف»، لديها مشروع تجاري تراثي أطلقت عليه اسم «عبق الماضي»، وهي باحثة في التراث الإماراتي وتقوم بصنع مجسمات تعود لفترة الستينات مستخدمة أدوات قديمة من العريش، وأسست متحفاً خاصاً بأشغالها في منزلها، بل وتشارك في المعارض في الإمارات وخارجها، وهي متخصصة بمجسمات المباني. وهي من العضوات النشيطات التي تحب المشاركة في كافة الأنشطة، تقول كل ما نحن فيه لم يكن ليكون، لولا اهتمام الدولة بنا وتخصيص مبادرات خاصة لنا، لذا نحن محظوظون بشيوخنا وبقادتنا.

الوالدة عائشة خليفة عضوة في «نادي الأصالة» ويتم الاستعانة بها لتعليم البقية على كيفية صنع الحرف القديمة، وتعبر عن سعادتها بالاهتمام الكبير من قبل الدولة، معلقةً بالقول: «أطلقوا علينا اسم كبار المواطنين لأن غلاهم كبير في قلوبنا».

Advertisements

خدمات مميزة

وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، للاهتمام بكبار المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم تقديراً لما قدموه للدولة من عمل وتضحيات، بدأت الخدمات تتوالى لتحسين أوضاعهم وصحتهم وتطورت من العام 1986 وإلى اليوم بازدياد كبير في الخدمات النوعية التي تقدمها الإمارة لكبار المواطنين.

وتعمل دار رعاية المسنين وهي إحدى الدور التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، على إيواء كبار المواطنين من فاقدي الرعاية الاجتماعية، وتديره وتشرف عليه دائرة الخدمات الاجتماعية.

وتحتضن الدار كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، ولا يجدون من يرعاهم ولا يستطيعون إدارة شؤون أنفسهم.

وتقول مريم القطري مديرة الدار: لقد أصبحنا قادرين على الاهتمام بكبار السن بطريقة متطورة ومتقدمة عما كانت عليه في السنوات الماضية، نسبة للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، فالخدمات والميزات التي يتمتع بها كبير المواطنين في الشارقة كثيرة ومتنوعة، ولا تقتصر على مجال واحد بل في كافة المجالات الترفيهية والاجتماعية والصحية والمواصلات وغيرها الكثير.

وتشير إلى وجود 36 مسناً ومسنة مقيمين في الدار من سن 60 فما فوق.

أمانٍ وطلبات

رغم إجماع كبار المواطنين (ذكوراً وإناثاً) على ما توفره لهم دولة الإمارات من رعاية وإهتمام كبيرين تناوله ملف ”الخليج 365” عن «كبار المواطنين»، فإن طمعهم في كرم القيادة الرشيدة دفعهم إلى المطالبة بتعزيز بعض الجوانب الحياتية، وتوفير خدمات إضافية من شأنها تعزيز شعورهم بالطمأنينة والسعادة. وتلخصت أبرز المطالب بالآتي:

1- توفير قروض ميسرة بدون فوائد

2- إعادة النظرفي الراتب التقاعدي

3- مشروع خاص يوفر متطلباتهم

4- زيادة المنتجات المدعومة لهم

5- تعزيز الرقابة على دور الرعاية

6- توظيف خبراتهم خدمة للشباب

7- تخصيص برامج ثقافية