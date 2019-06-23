الجيش اليمني يعلن استعادة موقعين استراتيجيين من "أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لجبهة الضالع على صفحته في "فيس بوك" بأن اللواء الخامس صاعقة نفذ بالاشتراك مع اللواءين الرابع و83 عملية واسعة على "أنصار الله" في جبهة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع، تكللت بالسيطرة الكاملة على موقعي الدوير والقصبة الاستراتيجيين.

وأضاف أن العملية التي استمرت 24 ساعة أسفرت عن مقتل العشرات من "أنصار الله" بينهم مشرف الجماعة في موقع الدوير.

وأشار إلى أسر عدد من مقاتلي الجماعة واغتنام أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة خلال العملية.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، الساعات الماضية، السيطرة على ثمان تباب في منطقة الزُبيريات شرق منطقة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب هجوم على "أنصار الله" أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الجماعة.

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وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف الصاروخي المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

كما تسبب القصف الصاروخي، من قبل المسلحين الحوثيين، للمناطق الحدودية السعودية، بمقتل وإصابة العديد من المواطنين والمقيمين.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، حتى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية. وبحسب الأمم المتحدة يحتاج نحو 22 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.