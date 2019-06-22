اللص الظريف.. تعهد بتسليم نفسه إذا حصل على 15 ألف إعجاب على "فيس بوك"

في واقعة ظريفة تعهد أحد المجرمين الهاربين فى ولاية كونيتيكت الأمريكية، بتسليم نفسه إلى الشرطة إذا حصد منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على أكثر من 15 ألف إعجاب، وعلى الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا طويلا، إلا أن اللص الظريف أوفي بوعده في النهاية.

وتوارى اللص الظريف عن الأنظار لفترة طويلة، ولم تستطع الشرطة التوصل إليه، فقامت الشرطة الأمريكية نشرت صورة "خوسية سيمز" البالغ من العمر 29 عاما، ومطلوب فى أكثر من 7 تهم مختلفة، وطالبت الجماهير بالإبلاغ عنه، وفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

فما كان منه إلا أن دخل علق على المنشور، قائلا إنه "سيقدم نفسه للعدالة إذا حصل المنشور على 20 ألف إعجاب"، وتفاوضت مع الشرطة على تخفيض الرقم إلى 10 آلاف إعجاب، وفي النهاية اتفقا على 15 ألف إعجاب، وبعد شهر كامل وصل عدد إعجاب على المنشور أكثر من 29 ألف إعجاب، و1700 تعليق، فقام اللص بالاتصال بالشرطة وسلم نفسه للعداله.

وقد وجهت له 7 تهم مختلفة، لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.