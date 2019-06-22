شكرا لقرائتكم أبو فاعور: محاولات إحداث فتنة داخل الدروز ستفشل شيخ العقل: دفعنا التضحيات لأجل الطائف وحذاري ضرب التوازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 20:54

حمل وزير الصناعة اللبناني وائل ابو فاعور بعنف على "الذين اصبحوا العوبة لدى النظام السوري". وقال: "اذا كان البعض يغرر بالبعض على مستوى طائفة الموحدين بأن آن الاوان اليوم مع تغيير التوازنات لتغيير التوازنات داخل الطائفة فوليد جنبلاط طالما احترم التوازنات وحافظ على التنوع ورحب به، ولكن ان يصبح البعض محض العوبة في يد النظام السوري وبعض الايحاءات الداخلية من بعض المتنطحين الى السلطة او الساعين اليها على قاعدة ان يعيدوا خلط الاوراق وسط الموحدين الدروز فأن لهم ذلك ولن يكون، طالما هذه الطائفة تتمسك بعروبتها واسلامها ووطنيتها وتلتف حول قيادتها التاريخية ممثلة بالرئيس وليد جنبلاط وكلما ضاعفتم من جهودكم ومؤامراتكم ومحاولاتكم كلما زاد التصاق هذا المكون العربي الاسلامي بقيادته وزعامته".



رعى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن احتفال اطلاق وتدشين البناء المستحدث من مشروع بناء "مزار الست سارة" في بلدة ظهر الأحمر، بدعوة من المجلس المذهبي ولجنة الاوقاف فيه، في حضور ابو فاعور ممثلا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ولفيف من مشايخ الطائفة، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات والهيئات الروحية والاجتماعية والاهلية وحشد من الأهالي.

وتحدث الوزير ابو فاعور، مؤكدا ان "العشيرة المعروفية ستبقى موحدة لا تقبل في الحق لومة لائم، وطنية منفتحة لا تخرج من عروبتها واسلاميتها ووطنيتها، واذا كان البعض ينظر الى هذا المكون الوطني نظرة العدد او عدم الشفاء من الموروثات التاريخية، فهذه العشيرة المعروفية كانت وستبقى مكونا وطنيا اصيلا لا تعاني من عقدة الاكثرية او الاقلية لا لشيء وانما لكونها المكون الاساس لهذا الوطن، ولا تعاني اطلاقا عقدة صغر العدد او كبره في النظر الى صغر العقول وكبرها تجاهها".

Advertisements

وتابع: "كل المحاولات التي تجري لن تصل الى نتيجة من الخارج ومن الداخل سواء كانت من بعض الانظمة القريبة التي تحتضر، والتي باتت بالكاد تسيطر على ارضها وشعبها او بعض الايحاءات الداخلية التي تعتقد بانها تستطيع ان تغطس في نفس مياه النهر من جديد فالمياه جرت. وما يحصل اليوم لن يصل الى نتيجة، ولن تكون فتنة وسط الموحدين الدروز، لان هذه العمائم البيضاء بتوجيهات ستمنع الفتنة وكذلك وعي ابناء الطائفة سيدحضها". وقال: "مهما حاول البعض من الخارج والداخل او تطوع البعض الآخر من ادعياء الزعامات او المواقع القديمة او المستحدثة، هم انفسهم جربوا في العامين 1957 و 1958 وفشلوا وحاولوا قلب الادوار والتوازنات وفشلوا، ومع المعلم كمال جنبلاط وفي الستينيات والسبعينيات وبعد الاجتياح الاسرائيلي في 1982 وركبوا مراكب لا تليق بهذه الطائفة ولا بارثها وتاريخها وتضحياتها وشهدائها وهم انفسهم فشلوا. جربوا في اواخر التسعينيات ابان الخلاف مع النظام السوري وايضا فشلوا واليوم سيفشلون ايضا".

شيخ العقل: لشراكة متوازنة

وألقى شيخ العقل حسن كلمة قال فيها: "نأتي إلى راشيا اليوم فيما البلاد تعيش واقعا مؤسفا من محاولات تعطيل التوازن الطبيعي الذي نشأ عليه كيان لبنان. لقد دفعنا جميعا أغلى التضحيات لكي نصل إلى دستور الطائف، فحذار ثم حذار من مغبة ضرب ما أرساه هذا الاتفاق من توازن عادل للصلاحيات وتوزيعها، وليدرك الجميع أن البلاد تحكم بعدالة وشراكة متوازنة وطنية فعلية تعطي كل مكونات الطيف اللبناني حقوقها بمعايير واحدة تنطبق على الجميع بعيدا من الازدواجية".

وتابع: "من هنا من راشيا نقول: وحدة طائفة الموحدين الدروز وتماسكها وسلامة أبنائها أمانة في أعناقنا جميعا. ومهما تباينت الآراء وتعددت وجهات النظر، فلن نسمح أن يكون مدخلا لضرب حياتنا المشتركة كأبناء عشيرة واحدة لم تقو عليها كل العواصف، وستبقى طائفة الموحدين الدروز مثال العائلة الواحدة والشريك الوطني المؤسس برعاية من القيادة الحكيمة والشجاعة للزعيم الوطني وليد جنبلاط".