شكرا لقرائتكم باسيل من البقاع : لا توقعوا بيننا وبين الجيش معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 21:54

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير خارجية لبنان جبران باسيل أن "الجيش والمقاومة وأهل المناطق الحدودية في البقاع دحروا الارهاب"، وشدد على أن "أحدا لا يمكن أن يوقع بين المؤسسة العسكرية والتيار"، مؤكدا "أننا نقف مع قيادة الجيش في الاصلاحات التي تجريها داخل المؤسسة، وأن معركتنا في الموازنة هي تلك المتعلقة بحفظ حقوق العسكريين".



جال باسيل اليوم (السبت) في منطقة البقاع الشمالي، يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبدأ جولته في بلدة القاع، حيث عقد لقاء حواريا مع شباب وشابات من "التيار الوطني الحر"، وشدد على أهمية على دورهم في المجتمع.

وتحدث خضر فقال: "شرحنا للوزير باسيل كل التحديات التي واجهناها ونواجهها، وكل التصور الذي نقوم به لحل عدد كبير من المشاكل، وحكما بصفته وزيرا للخارجية نحن نطلعه بشكل دائم على تواصلنا مع السفارات التي تغير التصنيف الأمني لمحافظة بعلبك الهرمل من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء، وهنا لا بد لنا من توجيه الشكر إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الذين ضحوا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

وانتقل باسيل إلى بلدة رأس بعلبك، حيث إفتتح حديقة الشهيد الملازم جورج أبو صعب، لينتقل بعدها إلى إفتتاح مركز لـ"التيار الوطني الحر" في البلدة، وعقد اجتماع موسع حضره حشد من أهالي البلدة والجوار ومناصرون. والقى كلمة شكر فيها أبناء منطقة بعلبك الهرمل "الذين أعطوا الكثير للبنان حيث إنخرطوا في الجيش وبالقوى الأمنية الأخرى وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، ونحن اليوم في الذكرى السادسة لإستشهاد الملازم أبو صعب (الذي سقط في 23 حزيران- يونيو في معركة عبرا ضد عناصر أحمد الأسير) جئنا لنعيد إحياء الحديقة التي تحمل إسم بطل من الأبطال الذين وضعوا حياتهم لإحياء الوطن وحاربوا الإرهاب وطردوه، فهذه المنطقة، على رغم الظروف الصعبة التي مرت بها والإجحاف الذي أصابها وإبعاد الحقوق عنها، حافظ شعبها عليها وتمسك بها وبأرضه وخصوصيته في العيش الواحد".

"خسارة للتيار وللمنطقة عدم وجود نائب له منها"

وأكد أن "إن الفكر المنفتح لا يمكن إلا أن يتعايش مع الآخر ولا يرضى أن يذوب في الآخر. ونحن في التيار نحمل الفكر السياسي المنفتح"، واصفا بالـ "خسارة للتيار عدم وجود نائب له من هذه المنطقة، وهي أيضا خسارة لها". وأشار إلى "أننا خضنا الإنتخابات في هذه المنطقة حتى لا نخرج منها، ولا نريد أن تفرض علينا الشروط، بدأنا بمشروع سد العاصي منذ العام 2012 انطلاقا من واجباتنا تجاه المنطقة، ولم يستكمل بعد، فحرمت المنطقة سبعة آلاف هكتار من مياه الري".

Advertisements

وأعلن باسيل "أننا، مسلمون ومسيحيون إنتصرنا على الإرهاب في الجرود، وأبناء هذه المنطقة سهروا الليالي ليحموا أرضهم، كنت أزورهم في بعض الليالي في ظل وجود الجيش والمقاومة ويدا بيد دحرنا الإرهاب وذلك بإيمانهم بأرضهم، واليوم يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ومن واجبنا أن نؤمن مستلزمات الزراعة من مياه وغيرها، والأهم خبرة الشباب ونظرتهم المستقبلية حول الزراعة وكيفية إيجاء أسواق لتصريف الإنتاج".

"الذين يزرعون الفتنة ويشوهون الحقيقة سيعبرون"

وتابع: "مؤسسة الجيش هي الجامعة والوحيدة التي تحمي الوطن. وهم أعطوا حياتهم ولا ينتظرون مقابل، وتضحياتهم لا تقدر بثمن، لم يقدموا حياتهم للإستفادة المادية بل لإيمانهم بالوطن، وتذهب تضحياتهم لبناء الوطن وليس لجيوب الفاسدين"، مؤكدا أن "معركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقهم ولا أحد يضاهينا بمحبتنا للجيش فنحن في قلب هذه المؤسسة بدءا من رئيس الجمهورية".

وزاد: "لقد ورثنا صعوبات كبيرة. كلنا نريد دولة قادرة على حمايتنا في وحدتنا واجماعنا. نحن نحب الجيش ولا نرضى ان يصيبه اي فساد ولذلك لا نتستر على الخطأ اذا وجد. ان الذين يزايدو ن اليوم يمرون بالقرب من الجيش ولكنهم ينتهون كما انتهى من يشبههم من قبلهم. هم تذكروا السيادة في لحظة معينة انتهت بوقتها. هؤلاء الذين أرادوا بمرورهم أن يقسموا ويزرعوا الفتنة ويشوهون الحقيقة، سيعبرون، لان ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بعيد عن السيادة وعن الجيش. هؤلاء لا يستطيعون المزايدة ولا أن يفصلوا بين الجيش والتيار الذي يحتضن هذه المؤسسة الجامعة للبنانيين والضامنة للوطن، بهذا نكرم الشهداء. نكرمهم عندما نبني دولة لا تنهار واقتصادا لا ينهار وعندما نحافظ على شعبنا ليعيش بكرامة.

نحن لا نريد شعبا متسولا بل شعباً كريماً مقاوماً صامداً وطالما انتم صامدون فلبنان صامد".

ومن بعلبك أكد باسيل​ خلال لقاء مع فعاليات المدينة وحوار مع ​الشباب​ ان "​بعلبك الهرمل​ هي المنطقة التي قهرت ودحرت ​الارهاب​ التكفيري، وأن التنوع فيها أقوى من الارهاب والاهالي في هذه المنطقة دافعوا عن كل ​لبنان​". ورأى أن "ليس من السهل ان يكون لبنان البلد الاصغر الذي استطاع الانتصار على الارهاب و​اسرائيل​"، معتبرا ان "لبنان محمي بتنوعه وقبوله للاخر وغير قابل للاختراق من قبل الارهاب"، مشيرا الى ان "وجودنا اليوم دليل على ان التيار صورة مصغرة عن لبنان".