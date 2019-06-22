شكرا لقرائتكم 21 مرشحاً ديموقراطياً يجتمعون على وقع هتاف لـ "إلحاق هزيمة" بترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:43

التقى 21 مرشحاً ديموقراطياً للرئاسة الأميركية، والتقطوا صورة جماعية تُعتبر سابقة أمام مئات من المؤيّدين الذين دعوهم إلى إلحاق هزيمة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وتشتهر في كولومبيا في ولاية ساوث كارولاينا، وفي أنحاء الولايات المتحدة، حفلات "السمك المقلي" التي يقيمها النائب الديموقراطي جيم كليبورن، وحضورها ضروري للساعين الى دخول البيت الأبيض.

وشارك 21 من 23 مرشحاً في احتفال بدا أشبه بكرنفال، تذوّق خلاله الحاضرون أطباق السمك المقلي الخاص بجنوب الولايات المتحدة.

وكانت لكلّ من المرشحين دقائق معدودة ليقدّم نفسه ويتحدث إلى الجمهور، واحداً تلو آخر. ثم صعدوا إلى المسرح لالتقاط صورة جماعية، مرتدين قميصاً أزرق كُتب عليه اسم كليبورن.

وأطلق الحشد صرخة موحّدة، ردّدها الجمهور بسرعة ثم السيناتور كيرستن غيليبراند ومرشحون آخرون كانوا يهمّون بمغادرة المنصة: "أهزموا ترامب".

يأتي ذلك قبل أيام من بدء التنافس للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض المعركة ضد ترامب، علماً أن ساوث كارولاينا تؤدي دوراً أساسياً في اختيار المرشّح للاقتراع المرتقب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

كلمة المرشح الأوفر حظاً جوزف بايدن كانت الأقصر، إذ تحدث لأقلّ من دقيقة، وختم خطابه قائلاً: "لا يهمّ مَن سيكون المرشح الديموقراطي، علينا أن نبقى موحّدين وأن ننتخب ديموقراطياً".

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وتلقى بيرني ساندرز والسيناتوران إليزابيث وورن وكامالا هاريس تصفيقاً حاراً، فيما حظي المرشّح الشاب والأقل تأييداً في استطلاعات الرأي أندرو يانغ بأكثر صرخات التأييد حماسةً. وأنهى رجل الأعمال من أصل تايواني خطابه المقتضب بجملة باتت رمزية بالنسبة الى مؤيديه، قائلاً بسخرية إنه المرشح الأكثر قدرة على إلحاق هزيمة بالرئيس الأميركي، لأن "نقيض ترامب هو آسيوي يحبّ الرياضيات".

الى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترامب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع، بعدما شغل المنصب بالوكالة منذ الثلثاء الماضي.

ويخلف إسبر (55 سنة) باتريك شاناهان الذي قرّر التخلّي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع، نتيجة تساؤلات تحيط بماضيه الشخصي ومعلومات متعلّقة بعنف منزلي.

وإسبر هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب خلال 6 أشهر، ويحتاج تعيينه إلى مصادقة مجلس الشيوخ.

على صعيد آخر، أوردت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تعدّ لتوقيف ألفي مهاجر غير شرعي، مقيمين على أراضيها في إطار عائلات.

ورجّحت أن تبدأ التوقيفات فجر الأحد في نحو 10 مدن أميركية كبرى، بينها هيوستن وشيكاغو ونيويورك وميامي. وقد يُستهدف المهاجرون الذين يفشلون في حضور جلسات المحكمة أو يتلقون إشعارات الإخلاء، في منازلهم أو أماكن عملهم.

لكن وسائل الإعلام ذكرت ان وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفين مكالينان متردد في بعض جوانب العملية. وأشار الى أخطار تفريق العائلات، إذا كان الأطفال في وضع قانوني، ولكن ليس والديهم.

وكان ترامب تعهد الاثنين أن تبدأ شرطة الهجرة الأسبوع المقبل بطرد "ملايين" المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة.