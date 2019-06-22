3 قتلى بحريق في مبنى باريسي

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محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:11
قُتل 3 أشخاص وأُصيب آخر بجروح بالغة، بعد حريق اندلع في مبنى وسط باريس.
وأشار ناطق باسم دائرة الإطفاء في باريس الى إصابة 27 شخصاً آخرين بجروح طفيفة، إذ تسمّموا من الدخان المنبعث من المبنى الذي يضمّ 6 طوابق ومقهى وحماماً ومساكن.
وبين القتلى امرأة شابة ألقت بنفسها من نافذة، فيما عُثر على القتيلين الآخرين متفحمين في شقتهما.
وذكر الناطق أن 15 عملية إنقاذ تمت فوراً، باستخدام سلالم، في المبنى الذي شُيد عام 1970 وكانت واجهته قيد تجديد.
وتفقد عناصر من المختبر المركزي في مديرية الشرطة في باريس، المكان للبحث عن استنتاجات أولية حول الحادث الذي لم تُعرف أسبابه بعد.
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