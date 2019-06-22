ثنائية بلو بوينت لحاكم دبي تصنع التاريخ في رويال أسكوت

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"الخليج 365" من دبي: "إنه أمر رائع، دائماً أقول إن الخيول الجيدة تمنحك شعوراً بالمتعة" بهذه الكلمات تفاعل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزاء، حاكم دبي مع تتويج بلو بوينت، وأدلى بهذا التصريح لمحطة ITV البريطانية، وذلك بعد دقائق من تحقيق بلو بوينت لجولدلفين المملوك له إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى الإنجازات العالمية التي تحققها خيول الإمارات في السنوات الأخيرة.



نخبة خيول العالم

فقد انتزع بلو بوينت الفوز بشوط جوبيلي ستيكس للسرعة في رويال أسكوت بالمملكة المتحدة، لمسافة 1200 متر للفئة الأولى للخيول عمر 4 سنوات، والذي يدخل ضمن سلسلة البطولات الإنجليزية ويجذب أنظار العالم بمشاركة نخبة الخيول في العالم ويتنافس خلالها 18 خيلاً، وحقق بلو بوينت ما قالته التوقعات السابقة، فقد كان هو الذي يتصدر الترشيحات، ويتولى الفارس جيمس دويل قيادته، وذلك تحت إشراف شارلي أبلبي.



الإحتفالية بحضور الملكة

وحققت خيول الشيخ محمد بن راشد هذا الإنجاز الكبير بحضور الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، والتي تشارك الشيخ محمد بن راشد شغف عشق سباقات الخيول، الأمر الذي يجعل اللقاء السنوي بينهما أمراً معتاداً، خاصة أن خيول حاكم دبي غالباً ما تتصدر المشهد، وتنتزع الصدارة.



إنجاز تاريخي.. لماذا ؟

ويعد ما حققه بلو بوينت إنجازاً تاريخاً لأنه أصبح أول جواد ينتزع الفوز بسباقين في نفس النسخة من تحدي رويال أسكوت، وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ عام 2003، حينما فعلها الجواد شويسر، مما جعل إحتفالية الشيخ محمد بن راشد لافتة، فقد انطلق للتعبير عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي، خاصة أن هذه الثنائية أمر نادر الحدوث في رويال أسكوت على وجه التحديد.



تفاعل الصحافة البريطانية

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وقد احتفلت الصحافة البريطانية بانجاز بلو بوينت لجودلفين للشيخ محمد بن راشد، وقالت الجارديان أنه صنع التاريخ أمام أنظار الجميع، فيما أشار تقرير بي بي سي إلى أن ما حدث هو أمر نادر في تاريخ رويال أسكوت، وأشارت كذلك إلى أن بلو بوينت لم يعرف الهزيمة في 5 سباقات شارك فيها هذا الموسم، مما يؤكد مكانته العالمية في الوقت الراهن.



عشق حاكم دبي

وتسابقت الصحف والمواقع والمحطات العالمية على نقل تصريحات حاكم دبي الذي لم يتردد في التعبير عن فرحته الكبيرة بالإنجاز التاريخي في مشهد بات مكرراً، حيث ينطلق الشيخ محمد بن راشد للتعبير عن مشاعره أمام الجميع في سباقات الخيول على وجه التحديد، الأمر الذي يعكس شغفه الكبير بها.