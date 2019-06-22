إدلب (سوريا) / مراسلون / الخليج 365
قُتل ما لا يقل عن 5 مدنيين وجُرح أكثر من 23 آخرين، مساء السبت، في غارات جوية نفذها نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
وأضاف مراسل الخليج 365 أن مقاتلات تابعة لنظام الأسد شنت مساء اليوم غارات جوية استهدفت مدن وقرى سراقب وكنصفرة وخان السبل ومعرزيتا بمحافظة إدلب.
وأشار المراسل إلى أن 5 مدنيين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 23 آخرين نتيجة الغارات، وأن فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) تبذل جهودها في البحث والإنقاذ، في ظل وجود احتمالات بارتفاع عدد القتلى.
وبالتزامن مع ذلك، شنت طائرات حربية روسية غارات استهدفت قرى كفرزيتا واللطامنة وتل مليح التابعة لمحافظة حماة والمشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.
ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة؛ بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
ويقطن المنطقة حاليًا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
وحسب الدفاع المدني السوري (تابع للمعارضة) فإن 234 مدنيا على الأقل قتلوا في المنطقة جراء هجمات قوات النظام وروسيا والميليشيات المدعومة من إيران، في مايو/أيار الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارات للنظام على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.