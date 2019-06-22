الأمن يفض ندوات للحرية والتغيير بالخرطوم وأم درمان

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365



فضت السلطات الأمنية بالسودان، السبت، ندوات جماهيرية لقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالعاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة، وأوقفت مجموعة من القائمين عليها، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، للأناضول، بأن الأمن فض الندوات بالقوة، دون صدور بيان رسمي بهذا الشأن على الفور.

وفي وقت سابق السبت، أفادت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات، عقد ندوات جماهيرية بالخرطوم وأم درمان، وذلك في أحياء "الموردة"، و"شرق النيل"، و"الكلاكلة"، و"العمارات".

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يأتي ذلك في إطار حراك مستمر يطالب "المجلس العسكري الانتقالي" بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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