غوتيريش لهادي: تعاون الأمم المتحدة وحكومة اليمن هو "مفتاح الحل"

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.

جاء ذلك في رسالة من غوتيريش إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حسب وكالة أنباء "سبأ" الرسمية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أخذ أسباب قلق الرئيس اليمني "بالاعتبار"، في إشارة إلى انتقاد الأخير أداء المبعوث الأممي، مارتن غريفيث.

وثمن غوتيريش "المرونة والتعاون" الذي أظهرته حكومة هادي، مؤكدًا أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.



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‏في مايو/أيار الماضي، بعث هادي برسالة إلى غوتيريش، انتقد فيها أداء "غريفيث"، سيما بشأن إجراءات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص مدينة الحديدة (غرب).

وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق في عاصمة السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.



وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.



لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.