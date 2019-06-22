"السبسي" يغادر المستشفى إثر وعكة صحية

تونس / يسرى وناس / الخليج 365
أعلن فراس قفراش، المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أن الأخير غادر المستشفى العسكري، السبت، إثر دخوله جراء وعكة صحية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار الإعلامي دخول الرئيس المستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، مساء الجمعة.
ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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