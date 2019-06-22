الأردن يعلن رسميا المشاركة في مؤتمر المنامة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن رسميا، السبت، مشاركته في مؤتمر المنامة، المقرر عقده في العاصمة البحرينية أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقل البيان، عن متحدث الخارجية، سفيان القضاة، إن المشاركة ستكون على مستوى أمين عام وزارة المالية، عبد الحكيم الشبلي، وهي مشاركة تعتبر رمزية وعلى مستوى منخفض.

وأضاف أن قرار المشاركة يهدف إلى "الاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ الثابتة".

وجدد "القضاة" التأكيد على "مركزية القضية الفلسطينية"، والالتزام بحل الدولتين باعتباره "السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

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كما شدد على موقف بلاده "الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وتابع: "الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة، فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني".

كانت مصر أعلنت أيضا، في وقت سابق اليوم، المشاركة في المؤتمر على مستوى نائب وزير المالية.

كما أعلنت كل من الولايات المتحدة والبحرين والسعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في المؤتمر، بينما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.



ومن المنتظر أن يعرض مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الجوانب الاقتصادية من الخطة الأمريكية خلال "مؤتمر المنامة" في البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري.



و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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