قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم أبو سنينة، والشقيقان عبادة ومحمود نجيب من شارع الواد في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

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