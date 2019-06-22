الاثنين القادم افتتاح مهرجان صيف الباحة 40

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – مشعل الزهراني : برعاية كريمة من أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تنطلق فعاليات وبرامج صيف الباحة 40 يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء بمسرح القريَّة التراثَّية بمراوه بمحافظة القرى والذي يتسع لأكثر من 5آلاف شخص .

وسيتخلل حفل الافتتاح عروض ضوئيَّة وصوتيَّة ، وعروض البالونات المضيئة والألعاب النارية ، وفرق استعراضية وسيحيي الحفل عدد من الفنانين والمنشدين ، وسحب على جوائز قيمة .

وتعتبر منطقة الباحة من المناطق السياحية الرئيسيّة بالمملكة فقد حباها الله طبيعة ساحرة وطقس معتدل صيفاً ،فهي من الوجهات السياحية المحببة التي يقبل عليها السياح من أنحاء المملكة صيفاً .