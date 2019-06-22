توقعات #الطقس غدا.. #رياح مثيرة للأتربة وسحب ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الأحد، نشاطًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط في الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20ـ 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 ـ 53 كم/ ساعة، والموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر (نجران، أجزاء من الشرقية، وأجزاء من الرياض، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ـ عسير ـ الباحة)، فيما لفتت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى ستكون على مكة الكرمة 45 درجة مئوية، والصغرى على طرق 19 درجة.