بعد تعليق المساعدات الأممية... شاحنات إغاثة سعودية لليمن

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المركز إن ذلك يأتي اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف المركز، أنه "جرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10640 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية وخلافه متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء".

وأوضح المركز، أن "المملكة تسعى ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق، حفظاً على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم".

وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الخميس، بدء تعليقه الجزئي للمساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، ابتداء بالعاصمة صنعاء.

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وقال البرنامج في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه "بدأ بتعليق جزئي لعمليات المساعدة الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة السلطات في صنعاء، بعد توقف مفاوضات مطولة حول اتفاق لوضع ضوابط تمنع تحويل الغذاء بعيدا عن بعض أكثر الناس ضعفا في اليمن".

وأضاف: "في هذه المرحلة، سيعلق نشاطه في مدينة صنعاء فقط، ما سيؤثر على 850 ألف شخص".

وذكر أنه "سيحتفظ ببرامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة التعليق".

وبدوره، قال مركز الملك سلمان للإغاثة، في بيان إن "تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعداته في صنعاء هو نتيجة متوقعة لأعمال المليشيات الحوثية المشينة".