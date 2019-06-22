رئيس كردستان العراق يوضح موقفه من تسليم النفط إلى بغداد

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جاء ذلك في مقابلة صحفية، اليوم السبت 22 يونيو/ حزيران، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية. مشيرا إلى ضرورة عقد مباحثات معها حول عدد من المسائل القانونية.
© Sputnik . Sarah Noreddine
وشدد بارزاني على استعداد الإقليم للتعاون في تصدير نفط كركوك أو أي منطقة أخرى إلى الخارج عبر أنبوب إقليم كردستان النفطي، مضيفا: "كنت في بغداد وتحدثت مع رئيس الوزراء حول الأمر، ولا بد من بحث الموضوع، فالأمر لا يتعلق فقط بتسليم حصة نفطية بل هنالك مسائل قانونية".
وأشار رئيس إقليم كردستان إلى أن قطع حصة كردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014، أدى إلى تراكم القروض على الإقليم، مضيفا: "لا بد من الحديث عن كل هذه الأمور للتوصل إلى حل يرضي الطرفين".
وقال إقليم رئيس كردستان العراق: "لدينا تنسيق كامل مع بغداد، وسياسة القيادة في الإقليم تتمثل في عدم جعل العراق ساحة للصراع بين أي طرف، باعتبار أن كردستان جزءا من البلاد".
وأضاف: "نرفض استخدام أراضيها لمعاداة أي دولة جارة وخاصة تركيا، ونرفض وجود "حزب العمال الكردستاني" أو أي مجموعة مسلحة تشكل تهديدا لجيراننا".
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