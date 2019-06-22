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وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، إنه تلقى مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع نقاطه التي تحدد الهيكل الحكومي للفترة الانتقالية.
© AFP 2019 / Stefanie Glinski
وقال فيصل "المسودة ستضع كل الأطراف على المحك".
والجدير بالذكر، أن المبادرة الأثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.
وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: المعارضة السودانية توافق على بنود الوساطة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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