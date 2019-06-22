مصادرة 350 قطعة ملابس «مخالفة للعقيدة» في الرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صادرت أمانة منطقة الرياض 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة، كما أعلنت عن إغلاق 38 مستودعاً، وذلك ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة. وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه ضمن حملة تفتيشية بحي منفوحة أغلقت أمانة الرياض ممثلة ببلدية البطحاء وبمشاركة وزارتي العمل والتجارة وبمساندة الجهات الأمنية 38 مستودعاً غير نظامي، وضبطت 76 عاملاً مخالفاً”. Advertisements وأضافت الأمانة أنه تم أيضا مصادرة 350 قطعة ملابس مخالفة للعقيدة الإسلامية و200 لباس رياضي و200 نظارة و150 حذاءً جميعها مقلدة.

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