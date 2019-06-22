خبير طقس: ابتعدوا عن الماء شديد البرودة في فصل الصيف

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قدم خبير الطقس عبدالرحمن الحصيني، عددًا من النصائح المهمة المواطنين في فصل الصيف، وجاءت كالتالي:

-البس ملابس قطنية خفيفة ساترة.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

-استعمال الشماسي أو الشماغ.

-الاستحمام بكثرة.

– الإكثار من شرب الماء مع الابتعاد عن الماء شديد البرودة.

– الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.