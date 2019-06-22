الان تتابع خبير طقس: ابتعدوا عن الماء شديد البرودة في فصل الصيف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قدم خبير الطقس عبدالرحمن الحصيني، عددًا من النصائح المهمة المواطنين في فصل الصيف، وجاءت كالتالي:
-البس ملابس قطنية خفيفة ساترة.
-تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.
-استعمال الشماسي أو الشماغ.
-الاستحمام بكثرة.
– الإكثار من شرب الماء مع الابتعاد عن الماء شديد البرودة.
– الجلوس والنوم في مكان معتدل في حرارته قدر الإمكان.
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