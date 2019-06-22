دب يقتحم منزلا ويدخل فى قيلولة بأمريكا..والسبب ؟

اقتحم دب أسود ضخم، منزل أسرة فى ولاية مونتانا الأمريكية وجلس فوق رف فى الخزانة بينما دخل فى غفوة نوم طويلة، ورفض المغادرة عندما حاول رجال الشرطة تحريكه لإيقاظه.

واكتشف زوجان دبًا أسودًا داخل منزلهما الجمعة الماضية، وسرعان ما استدعوا رجال الشرطة، الذين وصلوا ليعثروا على الحيوان ووجدوه جالسا على رف بخزانة المنزل، حيث رفض التحرك ومحاولة نقله إلى مكان آخر، وفقا لوسائل الإعلام الأمريكية.

واضطر سكان ولاية مونتانا الأمريكية، منذ فترة طويلة إلى مواجهة الدببة ، حيث ترتفع أعدادهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ليصل عددهم إلى حوالى 300 ألف فى جميع أنحاء الولايات، ويتواجد معظمهم في ولايات مونتانا وايداهو وداكوتا الشمالية والولايات المحيطة بها.

وقال مكتب مقاطعة ميسولا، إن الدب اقتحم المنزل، حيث تمكن بطريقة ما من كسر الباب من الداخل، وبسبب عدم قدرته على المغادرة بدأ فى تمزيق الغرفة، ولكن بعد ذلك قرر أنه متعب وصعد إلى الخزانة لأخذ عفوة.

وأفادت الشرطة، أنه بعد الطرق على نافذة الغرفة لم يستجيب الدب، وقام بالتثاؤب، بينما كل محاولات لإخراجه باءت بالفشل، حتى تم استدعاء خبراء فى التعامل مع الحيوانات لإزاحة الدب عن المنزل.