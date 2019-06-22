تنفيذ قرار "جرئ" لرئيس الإمارات بشأن المرأة

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي هذا في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد تضمن قرار رئيس الإمارات 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن "50%" من عدد ممثلي الإمارة.

ويسهم هذا القرار التاريخي بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس، وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة، في وضع الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلتها في العالم خلال عقود طويلة.

كما يعزز القرار مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.