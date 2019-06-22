دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف CC9e في أول فيديو ترويجي من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي أول مقطع فيديو ترويجي لأول إصدارتها من علامة CC التجارية الجديدة على Weibo، كما رصد تسريبات مصورة لهاتف CC9e.

كانت شركة شاومي قد عقدت مؤتمر مؤخراً للإعلان عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة للهواتف الذكية CC، واليوم نشرت الشركة في حسابها الرسمي على Weibo أول فيديو ترويجي لإصدارها الأول من العلامة التجارية.

ولقد جاء المقطع الترويجي ليسلط الضوء على ميزة تصوير السيلفي في هاتف CC9e الذي يظهر في الإعلان الترويجي، وهو ما يؤكد تصريحات الشركة على أن خط الإنتاج الجديد يستهدف الشباب بمميزات أكثر في الكاميرة.

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من جانب أخر نشرت تسريبات مصورة لهاتف Mi CC9e الذي يأتي بتصميم نتوء القطرة في الشاشة بتصميم أكثر إنحناء من نتوء القطرة المميز لهاتف Mi 9 SE.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هاتف CC9e يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.39 إنش، كما يضم كاميرة سيلفي مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أشير إلى أن رقاقة Snapdragon 712 تدعم هذا الإصدار مع بطارية بقدرة 4000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هاتف CC9e في أول فيديو ترويجي من شاومي ظهر على التقنية بلا حدود.