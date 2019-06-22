دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات المصورة تستعرض اللون الأخضر والأبيض لهاتف Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت مؤخراً أحدث التسريبات المصورة لهاتف جوجل المميز Pixel 4 والتي تكشف عن الألوان المتوقعة للهاتف في ثلاث إختيارات هم الأبيض والأخضر إلى جانب اللون الأسود.

مزيد من التسريبات حول إصدارات عملاق البحث المرتقبة هذا العام Pixel 4 وPixel 4XL، حيث تأتي هذه التسريبات بعد تأكيد جوجل رسمياً على التصميم المميز بكاميرة خلفية بالتصميم المربع للإصدارات القادمة من هواتف Pixel 4.

وتنطلق تسريبات اليوم لتستعرض تصميم هاتف Pixel 4 باللون الأخضر الفاتح مع اللون الأبيض، إلا أن هذه التسريبات المصورة مازالت غير مؤكدة حتى الآن.

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ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات المصورة أن يضم النموذج المميز باللون الأخضر الفاتح زر تشغيل مميز باللون الأصفر، بينما يأتي النموذج المميز باللون الأبيض بزر تشغيل مميز باللون الأزرق، بينما ينطلق النموذج المميز باللون الأسود بزر تشغيل باللون الأبيض.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه الصور ابتكرت من قبل أحد المبدعين وأنها لا تمثل الواقع نظراً لترتيب الكاميرة الخلفية الذي يختلف عن الصور الأولى التي نشرت عبر عملاق البحث، لذا نترقب مزيد من التسريبات لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات هواتف Pixel 4 قبل الإعلان الرسمي من عملاق البحث.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات المصورة تستعرض اللون الأخضر والأبيض لهاتف Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.