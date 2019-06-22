إصابة 3 مدنيين إثر تفجير دراجة مفخخة شمالي سوريا

جرابلس (سوريا) / عمر قوباران / الخليج 365
أصيب 3 مدنيين بجروح، السبت، إثر تفجير دراجة نارية مفخخة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن الانفجار وقع في مركز مدينة جرابلس، وأسفر عن جرح 3 مدنيين.
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن، التي وصلت إلى مكان التفجير، قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل المصابين إلى المشافي.
ولم تتبن أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة.
وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أصيب 13 مدنيا إثر تفجير دراجة نارية مفخخة، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الحر" شمالي سوريا، وجرى نقلهم إلى مستشفى المدينة لمعالجتهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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