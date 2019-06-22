البحرين تدين استهداف مبنى حكومي قرب مطار العريش المصري

المنامة/ الخليج 365
أدانت الخارجية البحرينية، السبت، هجومًا استهدف مبنى حكوميًا، قرب مطار العريش المصري، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
تأتي الإدانة، بينما لم تصدر السلطات المصرية بيانا بشأن الحادث حتى الساعة (14:30 ت.غ)، فيما قالت وسائل إعلام عربية إنه هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 4 وإصابة آخرين.
وقالت المنامة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إنها "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى حكوميًا قرب مطار العريش في محافظة سيناء (شمال شرقي مصر)".
وأشار البيان أن الحادث أدى إلى "مقتل وإصابة عدد من الأشخاص"، مؤكدة دعما لمصر في "مواجهة الإرهاب".
وأفاد إعلام عربي بينه فضائية "العربية" الإخبارية، أن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارتين تقلان عمالاً مصريين قرب مطار العريش.
وأسفر الحادث الذي لم تنقله وسائل إعلام مصرية، عن مقتل 4 عمال وإصابة آخرين، وفق المصادر ذاتها.
وتشهد مصر تشديدات أمنية موسعة منذ وفاة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، الذي وافته المنية الإثنين أثناء جلسة لمحاكمته بالقاهرة.
ويأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع استنفار أمني واسع بالتزامن مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا.
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