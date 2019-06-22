مصر.. أنباء عن مقتل 4 عمال بهجوم قرب مطار العريش

إسطنبول / الخليج 365

قُتل 4 عمال مدنيين، السبت، في هجوم إرهابي شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، حسب وسائل إعلام عربية عدة.

وأفادت المصادر ذاتها، وبينها قناة "العربية" الإخبارية، بأن مسلحين مجهولين استهدفوا سيارتين تقلان عمالا قرب مطار العريش.

وأسفر الحادث، وفق المصادر ذاتها، عن مقتل 4 عمال وإصابة آخرين.

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ولم يصدر عن السلطات المصرية بيان بشأن الأمر حتى الساعة 3.45 ت.غ، لكن الخارجية البحرينية أصدرت بيانا يدين الهجوم.

وتشهد مصر تشديدات أمنية موسعة منذ وفاة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد، الذي وافته المنية الإثنين أثناء جلسة لمحاكمته بالقاهرة.

ويأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع استنفار أمني واسع بالتزامن مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم بمصر بمشاركة 24 منتخبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.