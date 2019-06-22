الصين.. #زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي البلاد

الخليج - واس ضرب زلزال بقوة 4ر5 درجات على مقياس ريختر مدينة سيتشوان شرقي الصين اليوم. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترًا. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

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