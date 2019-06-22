صحيفة الخليج الالكترونية أكدت سفارة المملكة في أديس أبابا انتهاء قضية اختطاف المواطن عبدالله باهيثم وذلك بمساعدة الجهات الأمنية الإثيوبية المختصة وبمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا. Advertisements وقالت السفارة، في بيان لها، إن القيادة وجهت بضمان أمن وسلامة المواطن عبدالله باهيثم وسرعة وصوله لأرض الوطن. وقدمت السفارة الشكر للجهات الأمنية الإثيوبية على تعاونها وسرعة الوصول للجناة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارتنا بـ #إثيوبيا تصدر بيانا بخصوص اختطاف المواطن باهيثم: “انتهت القضية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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