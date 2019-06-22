شكرا لقرائتكم هانت وجونسون يدشّنان معركتهما لخلافة ماي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 54 دقيقة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:10

بدأ وزيرا الخارجية البريطانيان، الحالي جيريمي هانت والسابق بوريس جونسون، معركتهما لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية، بمناظرة في برمنغهام أمام أعضاء في حزب المحافظين الحاكم.



وهذه المناظرة هي الأولى من 16 مواجهة أخرى تُنظم في كل أنحاء المملكة المتحدة، ويشكّل ملف خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) أبرز مسألة مطروحة فيها.

ويُعتبر جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، لكن هانت يعتزم خوض سباق شرس. وكتب على "تويتر": "أنا دخيل. ولكن في السياسة المفاجآت تحصل".

وبعدما نجحا في كسب تأييد نواب الحزب، يجول المرشحان في البلاد لشهر، في محاولة لاستقطاب حوالى 160 ألف عضو في حزب المحافظين، سيختارون رئيس الوزراء المقبل، إذ أن هذا المنصب يعود إلى الحزب الذي يملك غالبية كافية للحكم في مجلس العموم (البرلمان).

ويُفترض أن يُعرف اسم الفائز في السباق، خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 تموز (يوليو) المقبل.

ويتعهد الرجلان استكمال "الطلاق" من الاتحاد الأوروبي، والنجاح حيث فشلت ماي. لكن شخصيتيهما ومقارباتهما مختلفة.

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ودافع هانت عن البقاء في الاتحاد، خلال حملات الاستفتاء الذي نُظم قبل 3 سنوات، لكنه بدّل رأيه أواخر العام 2017 نتيجة الموقف "المتغطرس" لبروكسيل خلال المفاوضات.

وإذا خلف ماي، يريد هانت إعادة التفاوض على اتفاق الخروج. وليست لديه مشكلة في تمديد موعد الانسحاب، المقرّر في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إذا وافق القادة الأوروبيون على إعادة فتح المفاوضات. لكنه مستعد أيضاً لخروج مفاجئ من التكتل، إذا رفضوا ذلك.

وليرجّح كفة الفوز لمصلحته، يثير هانت (52 سنة) مهاراته بوصفه مفاوضاً، وشخصيته الجدية في مقابل زلات جونسون وتجاوزاته.

أما جونسون (55 سنة) فيقدّم نفسه بوصفه "منقذ بريكزيت"، ويرى وجوب التحلّي بـ "الشجاعة" للنجاح في تنفيذه، علماً انه من أبرز المساهمين في الترويج لتبنّيه، خلال استفتاء العام 2016.

ويسعى جونسون الى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في 31 تشرين الأول، باتفاق أو من دونه. ويهدد بالامتناع عن دفع فاتورة "الطلاق"، المقدرة بنحو 45 بليون يورو.

التي ذلك، أوردت صحيفة "ذي غارديان" ان الشرطة توجّهت ليل الخميس - الجمعة إلى منزل جونسون جنوب لندن، بعدما تلقت اتصالاً هاتفياً من أحد الجيران، أبلغها فيه أنه سمع شجاراً مع صراخ وإغلاق أبواب بقوة، في منزل الوزير السابق وصديقته كاري سيموندز. وأضافت أنه سمع صوت سيموندز وهي تصرخ "إرحل" و"أخرج من شقتي".

وأكد ناطق باسم الشرطة أن أحد الجيران اتصل بها، لافتاً الى أنه "كان قلقاً على أمن جارة له". وأضاف أن "الشرطة توجّهت إلى المكان وتحدثت إلى جميع سكان الشقة وهم بخير"، مشيراً إلى أن الشرطيين "لم يجدوا أي مخالفة أو مصدر قلق، ولم يكن هناك أي سبب لتحرّك الشرطة".