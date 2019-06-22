شكرا لقرائتكم مقتل 4 مدنيين في غارات للنظام السوري على إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:07

قُتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلان اليوم (السبت)، إثر غارات جوية لسلاح الجو السوري الذي تدعمه موسكو، في شمال غربي سورية، الذي يتعرض لقصف مكثف، كما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان".



وذكر المرصد أن الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري على محافظة إدلب، تسببت أيضاً بإصابة حوالي 20 شخصاً بجروح، بعضهم في حالة خطيرة. وكثف النظام السوري وحليفه الروسي منذ أواخر نيسان (أبريل) الماضي استهداف محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، وهي المناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام".

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" أن من بين القتلى "طفلان قتلا على أطراف بلدة معرة النعمان وهما شقيقان يعملان في موقف للسيارات تم استهدافه عمداً". وأضاف أن "القصف الجوي للطيران السوري والروسي لا يزال مستمراً".

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وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه. وترفض "هيئة تحرير الشام الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جزء كبير من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة حيث تتواجد كذلك فصائل أخرى أقل نفوذاً.

وتتّهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق. وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط (فبراير) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً. وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية نيسان الماضي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن التصعيد في منطقة إدلب، التي يقطنها 3 ملايين شخص، قد يثير واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع في سورية عام 2011. وبحسب المرصد، الذي يتّخذ من بريطانيا مقراً، فإن القصف السوري والروسي على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة أسفر منذ نهاية نيسان عن مقتل أكثر من 460 مدنياً، وتضرّر 23 مستشفى ودفع أيضاً 330 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً، غالبيتها قرب الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وتركيا إلى العمل "من دون تأخير على استقرار الوضع" في محافظة إدلب. وأضاف: "لا حل عسكرياً للأزمة السورية (..) على الحل أن يكون سياسياً"، منددا بأن يدفع المدنيون مجدداً "ثمناً فظيعاً" في المعارك.