شكرا لقرائتكم باشليه تطالب مادورو بإطلاق المعارضين السياسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب | منذ ساعة في 22 يونيو 2019 - اخر تحديث في 22 يونيو 2019 / 18:08

دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في ختام زيارتها كراكاس، إلى إطلاق المعارضين السياسيين المسجونين في فنزويلا.



وتفيد منظمة "فورو بينال" المدافعة عن حقوق الإنسان بأن 700 شخص موقوفون في فنزويلا "لأسباب سياسية". لكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعترض على مصطلح "سجناء سياسيين".

وخلال زيارتها، التقت باشليه أقرباء لمعتقلين، وأقارب لأشخاص قُتلوا خلال تظاهرات مناهضة لمادورو عام 2017.

وقالت في ختام زيارتها التي استمرت 3 أيام: "أدعو السلطات إلى إطلاق جميع المعتقلين أو المحرومين من حريتهم بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلمياً".

وأضافت: "توصّلنا إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بإقامة مسؤولَين مكلّفين حقوق الإنسان هنا. مهمّتهما ستكون تقديم المساعدة والمشورة، ولكن أيضاً الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا. الوضع الإنساني خطر ويمسّ عدداً كبيراً من الأشخاص في البلد".

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ودعت باشليه إلى حوار بين الحكومة والمعارضة، معربة عن دعمها لوساطة النروج، إذ التقى موفدون عن مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو مباشرة للمرة الأولى في أيار (مايو) الماضي.

وقالت: "أتفهّم تشكيك بعضهم في إمكان أن يثمر هذا النوع من المفاوضات، لكن الوضع الخطر في البلاد يجب أن يدفع القادة إلى المحاولة".

وأبدت "قلقاً من أن تؤدي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات النفط وتجارة الذهب، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية" في فنزويلا.

وتعهّد مادورو مراجعة توصيات باشليه التي التقته الجمعة. وتابع: "ستكون لدينا معايير مختلفة، لأنها موجودة في كل الدول، لكنني قلت لها إنها تستطيع الاعتماد عليّ، بصفتي رئيساً للجمهورية، للنظر بجديّة في اقتراحاتها وتوصياتها وطروحاتها".

أما غوايدو فقال بعد لقائه باشليه إنها أبلغته أنها "تصرّ على إطلاق السجناء السياسيين". ودعا سكان كراكاس إلى التظاهر للمطالبة بإطلاق هؤلاء، واستجاب حوالى 300 شخص دعوته، وتجمّعوا أمام مقرّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فنزويلا، مرددين هتافات بينها "مادورو هو بينوشيه"، في إشارة إلى الديكتاتور التشيلي أوغوستو بينوشيه الذي تعرّضت باشليه في عهده لتعذيب.