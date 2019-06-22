الطيران المدني في الإمارات يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة

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ابوظبي: دعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات السبت المشغلين الجويين المسجلين فيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة "لتفادي التشغيل" في مناطق قد تعرض الطيران المدني للخطر. وقال بيان صادر عن الهيئة إنه دعا المشغلين إلى ذلك "حرصا على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي". Advertisements ويأتي التحذير بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز. وأعلنت طيران الإمارات وطيران الاتحاد تغيير مسارات تحليق طائراتهما لتفادي "مناطق النزاع المحتملة".

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