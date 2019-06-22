دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «طيران الاتحاد» تعلّق رحلاتها الجوية فوق مضيق هرمز وخليج عمان

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، حسبما أوردت فضائية «العربية».

جاء هذا القرار، بعد ساعات من دعوة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، المشغلين الجويين المسجلين لديها، إلى اتخاذ التدابير اللازمة تزامنًا مع الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكذلك تقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق، التي قد تعرّض عمليات الطيران المدني للخطر.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن قرارها جاء بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وحرصًا منها على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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وأعلنت الخطوط الجوية الإماراتية، أمس الجمعة، اتّخاذ إجراءات احترازية؛ بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات، بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة.

وكانت شركات أمريكية وهولندية وأسترالية، قد أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية، وتفادي المجال الجوي الإيراني؛ بسبب التوتر بين واشنطن وطهران.