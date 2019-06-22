العراق.. إجراءات أمنية مشددة بقاعدة جوية تضم أميركيين

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مدربون أميركيون بقاعدة بلد العراقية

وتأتي الإجراءات الأمنية العراقية المشددة في قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، التي تستضيف قوات أميركية، وسط توترات حادة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجنرال فلاح فارس، السبت، إن الإجراءات تشمل حظر التجول ليلا، مما يعزز الأمن داخل القاعدة وبالقرب منها وكذلك مراقبة المناطق القريبة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن فارس قوله إن هذه الإجراءات تنفذ "بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

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وفي وقت سابق، الجمعة، ذكرت مصادر عسكرية عراقية، أن القوات الأميركية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في "لوكهيد مارتن" و"ساليبورت غلوبال" من قاعدة بلد.

وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة القاعدة بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

وكانت قاعدة بلد، المترامية الأطراف، التي تضم أسطولا من الطائرات المقاتلة العراقية من طراز (إف 16)، قد استُهدفت بثلاث قذائف مورتر الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.