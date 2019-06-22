دبلوماسي سعودي لصحيفة عبرية: ذهب زمن الحرب مع إسرائيل

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وفي حديث حصري لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، مساء أمس، الجمعة، أوضح الدبلوماسي السعودي، أن زمن الحرب مع إسرائيل قد "ذهب وولى".
© REUTERS / HANDOUT
إن التكنولوجيا الإسرائيلية متقدمة، وأجهزة الأمن السعودية تستخدم أفضل الأدوات التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها، والأمن القومي السعودي يتصدر سلم الأولويات، مثلما هو الوضع في إسرائيل.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الدبلوماسي السعودي أن بلاده لديها التزام ومسؤولية تجاه الفلسطينيين، وإن اعترف بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، حاولا إقناع الفلسطينيين بالدراسة الجدية للتطورات السياسية والاقتصادية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".
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