تساهم بإزالة الاكتئاب...الهند تحيي يوم اليوغا العالمي في دمشق (فيديو)

وبحسب "سانا"، أقامت السفارة الهندية بدمشق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام فعالية "اليوغا للسلام والطمأنينة" بمناسبة اليوم العالمي لليوغا وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق.

وأشار السفير الهندي بدمشق الدكتور حفظ الرحمن إلى أهمية ممارسة تمارين اليوغا التي تشكل ضمانة للصحة معتبار أن "هذه الفعالية تمثل جسرا بين الثقافتين الهندية والسورية ووسيلة لنشر رسائل الحب والوئام والسلام وخير أداة للتغلب على القلق والاكتئاب".

وأشاد السفير الهندي بتبني الأمم المتحدة لليوم العالمي لليوغا قبل خمس سنوات والذي ساعد بحسب رأيه في "إظهارها كتراث قديم للبشرية ووسيلة لخلق الانسجام الداخلي والخارجي وصولا إلى الصحة العقلية والجسدية والروحية".

من جهته أشار مدير المركز السوري لليوغا والتأمل مازن عيسى إلى أن "المركز يهدف إلى جعل اليوغا جزء من الثقافة المجتمعية في سورية مبينا أهمية الاحتفال بهذا اليوم كتعبير عن تشارك البشر الشعور بالسلام وهو ما يحتاجه السوريون بعد سنوات من الحرب الظالمة على بلادهم وما خلفته في نفوسهم اجتماعيا ونفسيا وجسديا".