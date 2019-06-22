دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إغلاق موقع Convert2MP3 لانتهاك حقوق الملكية الفكرية يوتيوب

يعتبر موقع Convert2MP3 واحد من أشهر مواقع قرصنة المحتوى خاصة من يوتيوب حيث يمكن عبره بسهولة تحويل مقاطع فيديو الأغاني إلى مقاطع صوتية من نوع MP3، واليوم وصل هذا الموقع لنهايته حيث أجرى تسوية قضائية أدت لإغلاقه لانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وفي بيان رسمي نشرته منظمة IFPI على موقعها، أفادت بأنه تم الإتفاق مع الموقع على أن لا يقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية مجدداً في المستقبل، بالإضافة إلى إغلاقه.

وحصل الموقع الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له على أكثر من 684 مليون زيارة في العام الماضي. وبموجب التسوية فإنه سيتم تسليم أسماء النطاق الخاصة بالموقع إلى منظمة IFPI، بالإضافة لإغلاقه وإغلاق أية مواقع اخرى بديلة أو تابعة لنفس الشركة المشغلة، كما سيتم دفع تعويضات مالية لم تحدد قيمتها.

تمثل منظمة IFPI مجموعة من شركات الإنتاج الفني والموسيقي، وتعتبر القرصنة تهديد رئيسي لأعمالها، ويمكن عبر مواقع مثل Convert2MP3 قرصنة المحتوى بكل سهولة ليتم الحصول على نسخة صوتية من مقاطع الفيديو الغنائية بدون شرائها بشكل رسمي.

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إغلاق Convert2MP3 يذكرنا بحادثة إغلاق موقع Youtube2mp3 أيضاً في أواخر عام 2017 عندما خسر قضية أمام شركات الإنتاج الفني.

بالطبع إغلاق واحد من أكبر مواقع قرصنة المحتوى الموسيقي لن يوقفها، حيث أن هناك آلاف المواقع الشبيهة والبديلة وكلها تؤدي المطلوب منها وستبقى لعبة القط والفأر مستمرة بين الجهات المدافعة عن حقوق الملكية الفكرية، ومواقع القرصنة التي تكسب من حركة الزيارات الكبيرة إليها.

التدوينة إغلاق موقع Convert2MP3 لانتهاك حقوق الملكية الفكرية ظهرت أولاً على عالم التقنية.