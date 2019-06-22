دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شبكة نتفليكس تختبر مشغل منبثق صغير في تطبيقاتها Netflix

© Tech World قدمت بواسطة Netflix pop up player

هل ترغب بمشاهدة محتوى الفيديو من شبكة نتفليكس عبر تطبيقاتها واستخدام تطبيقات أخر في نفس الوقت؟ هذا سيكون ممكنًا بالقريب.

بدأت شبكة نتفليكس اختبار ميزة تتمحور حول صندوق عائم إن صح التعبير ويحمل مشغل منبثق صغير يظهر بالأعلى في بعض الحالات ويمكن التحكم بحجمه أو مكانه على الشاشة، ما يساعد المستخدمين على التمتع بمشاهدة المحتوى أثناء العمل على تطبيق أخرى وبشكل شبيه لخاصية تعدد المهام التي توفرها الهواتف الذكية.

ويمكن للمستخدمين تشغيل المشغل المنبثق من المشغل الرئيسي من خلال أيقونة في شريط الأدوات بالأسفل، بجانب أيقونة الانتقال للفيديو التالي.

وبالرغم من أن الميزة ظهرت وأنها قيد الاختبار منذ أسبوع ونيّف، إلا أن الشركة لم تعلق على هذه الميزة مسبقًا.

يمكن القول أن هذه الميزة مشابهة لما تقدمه يوتيوب وبعض الخدمات الأخرى في مشغلها لنسخة سطح المكتب، وهي مفيدة جدًا في العديد من الحالات أثناء تصفح أو البحث عن فيديوهات أخرى على المنصة.

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إضافة جديدة من شبكة نتفليكس

تأتي هذه الميزة التي تخضع للاختبار بالتزامن مع إعلان الشركة عن ميزة جديدة تزيد من التفاعل بين تطبيقها والمستخدمين.

حيث أن الميزة الأخرى تقوم على تحفيز الهاتف على الاهتزاز في بعض مشاهد الانفجارات على سبيل المثال.

المصدر:

Engadget

التدوينة شبكة نتفليكس تختبر مشغل فيديو منبثق صغير في تطبيقاتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.