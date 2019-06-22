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هل ترغب بمشاهدة محتوى الفيديو من شبكة نتفليكس عبر تطبيقاتها واستخدام تطبيقات أخر في نفس الوقت؟ هذا سيكون ممكنًا بالقريب.
بدأت شبكة نتفليكس اختبار ميزة تتمحور حول صندوق عائم إن صح التعبير ويحمل مشغل منبثق صغير يظهر بالأعلى في بعض الحالات ويمكن التحكم بحجمه أو مكانه على الشاشة، ما يساعد المستخدمين على التمتع بمشاهدة المحتوى أثناء العمل على تطبيق أخرى وبشكل شبيه لخاصية تعدد المهام التي توفرها الهواتف الذكية.
ويمكن للمستخدمين تشغيل المشغل المنبثق من المشغل الرئيسي من خلال أيقونة في شريط الأدوات بالأسفل، بجانب أيقونة الانتقال للفيديو التالي.
وبالرغم من أن الميزة ظهرت وأنها قيد الاختبار منذ أسبوع ونيّف، إلا أن الشركة لم تعلق على هذه الميزة مسبقًا.
يمكن القول أن هذه الميزة مشابهة لما تقدمه يوتيوب وبعض الخدمات الأخرى في مشغلها لنسخة سطح المكتب، وهي مفيدة جدًا في العديد من الحالات أثناء تصفح أو البحث عن فيديوهات أخرى على المنصة.
إضافة جديدة من شبكة نتفليكس
تأتي هذه الميزة التي تخضع للاختبار بالتزامن مع إعلان الشركة عن ميزة جديدة تزيد من التفاعل بين تطبيقها والمستخدمين.
حيث أن الميزة الأخرى تقوم على تحفيز الهاتف على الاهتزاز في بعض مشاهد الانفجارات على سبيل المثال.
المصدر:
Engadget
التدوينة شبكة نتفليكس تختبر مشغل فيديو منبثق صغير في تطبيقاتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.