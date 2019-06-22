دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تعلن عن نسخة Fire TV Edition جديدة مع ميزة Dolby Vision

أعلنت أمازون عن نسخة جديدة من Fire TV Edition بدعم Dolby Vision وشاشة بقياس 55 بوصة وبسعر يبدأ من 450$.

كانت أمازون في وقت سابق أعلنت عن نسخة من جهازها الترفيهي Fire TV Edition بتقنية 4K من صناعة توشيبا ووضوح أعلى من النسخ الأخرى لتقديم تجربة مشاهدة مميزة للمستخدمين، لكنها عادت من جديد لتعلن عن نسخة محدثة تدعم تقنية Dolby Vision التي تقدم تجربة مشاهدة عالية تضاهي تقنية HDR10، وهو ما يعطي المزيد من الألوان وطرق التحكم بها للحصول على الصورة المرغوبة.

وقالت الشركة أيضًا أنها هناك نسخ أخرى بقياس 50 بوصة ستكون بسعر 380$، وبقياس 43$ بوصة ستكون بسعر 330$.

وتقدم أمازون ميزة مهمة أخرى بعيدًا عن المحتوى بجعل Fire TV Edition الجديد متوافق مع أجهزة ايكو للتحكم الصوتي.

وتتمتع أجهزة ايكو بوجود المساعد الصوتي أليكسا، مما يعني إمكانية التحكم بالتلفاز من خلال الأوامر الصوتية بكل سهولة.

لكن ما يعطي إضافة لهذه الميزة، هو تفاعلها السريع مع الأوامر الصوتية وهو ما حدث أثناء عرضها في المؤتمر.

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الجدير بالذكر، أن أمازون تريد من هذه الخطوة رفع المنافسة مع منافستها الرئيسية في المجال، روكو Roku، والتي قدمت ميزة Dolby Vision رفقة أجهزتها منذ فترة مع شاشات من إنتاج TCL الصينية، لكن أمازون الذي تعاونت مع توشيبا لإضافة الميزة ترغب في استقطاب جمهور أكبر من خلال أسعار أقل من منافستها.

المصدر:

Engadget

التدوينة أمازون تعلن عن نسخة Fire TV Edition جديدة مع ميزة Dolby Vision ظهرت أولاً على عالم التقنية.