هذا الموضوع هواوي تؤكد على أن هاتف Mate 20 Pro في برنامج معاينة الإصدار التجريبي من Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت العملاق الصيني في تغريدة نشرت مؤخراً على أن هاتف Mate 20 Pro هو أحد الإصدارات التي انضمت إلى برنامج معاينة الإصدار التجريبي من Android Q، كما أكدت على دفع تحديث Android Q لاحقاً إلى سلسلة هواتف P30 مع بعض الإصدارات الأخرى للشركة.
الكثير من التساؤلات والجدل حول مستقبل هواتف العملاق الصيني من إصداراتها المميزة أو إصدارت علامتها الفرعية Honor بعد إنتهاء فترة السماح التي حددت للشركة ليبدأ بعدها تنفيذ حظر نظام الأندوريد، إلا العملاق الصيني خرجت بتغريدة مؤخراً توضح فيها خططها لدعم بعض إصدارات الشركة بتحديث Android Q.
ولقد أكدت هواوي على أن هاتف Mate 20 Pro هو بالفعل أحد إصدارات الشركة التي انضمت إلى برنامج معاينة Android Q، كما أكدت أيضاً على خططها لدفع تحديث Android Q إلى كلاً من هواتف P30، وP30 Pro إلى جانب هاتف P30 Lite أيضاً عند إطلاق الإصدار الثابت من التحديث في الربع الثالث من 2019.
كما وجهت هواوي المستخدمين إلى صفحة “Huawei Answers” التي تقدم من خلالها الإجابة على كافة التساؤلات الخاصة بالتحديثات القادمة وإصدارات الشركة التي سيتم تحديثها في البداية وما إلى ذلك من تساؤلات المستخدمين.
ولقد أشارت شركة هواوي في تصريحات سابقة إلى إستمرار دفع التحديثات وبرمجيات الحماية لمستخدمي هواتفها الذكية أو الأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة، كما أشارت إلى أن الأندوريد لن يتم إلغاء تثبيته تلقائياً من هواتف هواوي، أيضاً سيتمكن المستخدمين من إستخدام تطبيقات الفيس بوك، الواتس اب إلى جانب الإنستغرام كما هو معتاد الآن.
يذكر أن فترة السماح التي حددت للعملاق الصيني تنتهي في 19 من أغسطس، إلا أن هواوي مازالت تؤكد على إستمرار إستثمارات الشركة في قطاع الهاتف خلال الفترة القادمة، إلى جانب إستثماراتها في البحث والتطوير لإصدارات الشركة من الهواتف الذكية، كما نشرت هواوي قائمة للهواتف التي سيتم تحديثها بنظام تشغيل Android Q عند إطلاقه رسمياً وتشمل كلاً من:
- P30 Pro
- P30
- Mate 20
- Mate 20 Pro
- PORSCHE DESIGN Mate 20 RS
- P30 lite
- P smart 2019
- P smart+ 2019
- P smart Z
- Mate 20 X
- Mate 20 X 5G
- P20 Pro
- P20
- Mate 10 Pro
- PORSCHE DESIGN Mate 10
- Mate 10
- Mate 20 Lite
المصدر
هذا الموضوع هواوي تؤكد على أن هاتف Mate 20 Pro في برنامج معاينة الإصدار التجريبي من Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.
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