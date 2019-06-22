الدفاع العراقية تنفي إجلاء مقاولين أمريكيين من قاعدة جوية شمالي البلاد



بغداد/أمير السعدي/الخليج 365-

نفت وزارة الدفاع العراقية اليوم، السبت، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام والتي اشارت الى إجلاء مقاولين أمريكيين من قاعدة جوية عسكرية شمالي البلاد.

ونشرت وسائل إعلام غربية الجمعة ان 400 من المقاولين الامريكيين والمشغلين لطائرات F16 تم إجلاؤهم من قاعدة "بلد" الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق بسبب التطورات الامنية بين واشنطن وإيران.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة (تتبع الدفاع العراقية) العميد يحيى رسول في بيان له، أطلعت عليه "الاناضول"، "ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية".

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وأضاف، "إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى".

ومنتصف ثمانينات القرن الماضي، أنشأت قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقاً) أكبر قاعدة جوية في العراق، شمال بغداد، من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع.

وبعد عام 2003، أسُتخدمت القاعدة من قبل قوات الجيش الأمريكي على نطاق واسع، وسلمت القاعدة إلى الجانب العراقي في 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2011.

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