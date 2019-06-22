الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

طهران/ أحمد دورسون/ الخليج 365

أعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي لدى طهران، وذلك للاحتجاج على انطلاق الطائرة المسيرة الأمريكية التي أسقطها الجيش الإيراني الخميس، من الأراضي الإماراتية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه تم إبلاغ المسؤول الإماراتي، بأن بلاده شاركت في اختراق الطائرة المسيرة الأمريكية للأجواء الإيرانية، وباحتجاج طهران على ذلك.

وأضاف البيان أن "طهران ستحمل مسؤولية أي هجمات تستهدفها برا، وجوا، وبحرا، لدول المنطقة، التي تسمح للقوات العسكرية الأجنبية باستخدام أراضيها لتنفيذ تلك الهجمات".

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والخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غير أن الجيش الأمريكي نفى ما أعلنته طهران، وقال إن الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الإيراني".



وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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