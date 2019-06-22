ولد عبد العزيز يدعو الموريتانيين لجعل استقرار الوطن أولوية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365
دعا الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الشعب الموريتاني إلى "الاستمرار في جعل استقرار الوطن وأمنه فوق كل اعتبار"، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، السبت.
وأضاف في تصريح للصحفيين:"نرجو متابعة ما تم القيام به في هذا الصدد من خلال انتخاب الرئيس المناسب القادر على قيادة البلد إلى بر الأمان وليسلك به الطريق الصحيح طريق الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية".
وتابع:" أتوجه بهذا النداء إلى جميع مكونات الشعب الموريتاني وأحثهم على إدراك أهمية استتباب الأمن بعيدا عن خطابات التفرقة والعنف والعنصرية".
وتوجه نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد، ويتوقع أن تعلن النتائج مطلع الأسبوع القادم.
ورصد مراسل الخليج 365، طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط، فيما توقع مراقبون أنه في حال استمر تدفق الناخبين إلى لجان الاقتراع بالوتيرة نفسها، فإن نسبة المشاركة ستكون عالية.
ويخوض الانتخابات 6 مترشحين، أبرزهم زير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من السلطة، والذي يحظى أيضا بدعم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.
وينافس مرشح السلطة، بقوة، مرشح المعارضة الأبرز رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، على أن تغلق في السابعة مساء، حيث يبدأ فرز الأصوات مباشرة.
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