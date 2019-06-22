توجيهات رسمية.. تغيير طريقة #إنارة_الشوارع بـ #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحول تدريجيا للاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والحدائق والمتنزهات واللوحات الإعلانية على مستوى المملكة، بدلا من الاعتماد على الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن خططها المستقبلية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه المبادرة تهدف إلى إزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا في المدن السعودية بـ15 عنصرا، منها إصلاح أعمدة الإنارة الذي شمل 898 ألف عمود على مستوى المملكة، وبنسبة إصلاح بلغت 71 في المائة، وتستهدف الوزارة بنهاية المبادرة 1.2 مليون عمود، لافتًا إلى أن التحول للطاقة الشمسية يوفر 50 % من الطاقة، مقارنة بالإنارة التقليدية، إضافة إلى أنها تعمر طويلا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

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ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة وجهت الأمانات باستخدام تقنية الانبعاث الضوئي (LED)، والعمل على إحلال المصابيح التقليدية بنسبة 20% سنويًّا لما لها من أثر في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف المالية بنسبة تصل إلى 50%.